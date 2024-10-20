Заслуженный артист России, актер театра, кино и телевидения, танцовщик и балетмейстер Анатолий Гридин ушел из жизни, не дожив совсем немного до своего 95-летнего юбилея.

Родился будущий актер 20 октября 1929 года. Образование получил в хореографической студии, а затем начал свою карьеру в театре оперы и балета. Одной из важных вех его жизни стало выступление на сцене Мариинского театра (ранее — театр имени Кирова), где он проработал до 1982 года. Его сценический дебют состоялся в роли Гренгуара в балете “Эсмеральда”.

За годы работы в театре он исполнил множество партий в таких шедеврах, как “Жизель”, “Лебединое озеро”, “Спящая красавица” и других. Помимо театральной сцены, Гридин проявил себя и в кинематографе, сыграв в известных фильмах “Марьяна из Гранады”, “Анюта” и “Женитьба Бальзаминова”.