Известный актёр и телеведущий Дмитрий Харатьян оказался в затруднительном положении из-за покупки автомобиля китайского производства стоимостью 9 миллионов рублей. Вместо того чтобы наслаждаться дорогой покупкой, Харатьян вынужден отстаивать свои права в суде. Как сообщает телеканал “НТВ”, артист стал жертвой спорных действий со стороны компании-поставщика, через которую он приобрёл кроссовер.

По словам представителей актёра, он обратился за машиной в компанию «Нео Карс Москва», подписав с ней договор на покупку автомобиля. Однако вскоре выяснилось, что на приобретаемое транспортное средство невозможно оформить документы. Причина в том, что автомобиль находится в залоге из-за долговых обязательств компании-продавца перед китайским поставщиком, который с весны ведет судебную тяжбу с российской компанией.

Проблема возникла на фоне растущего спроса на китайские автомобили в России, интерес к которым проявляют и звёзды отечественного шоу-бизнеса. Харатьян также решил приобрести кроссовер у иностранного производителя, доверившись дилеру, однако оказался заложником финансовых конфликтов между поставщиком и автодилером. На данный момент автомобиль не может быть зарегистрирован, а владельцы, в том числе Харатьян, остаются без права распоряжения своими машинами.

В этой ситуации Дмитрий подал иск к «Нео Карс Москва», чтобы разрешить юридический тупик и вернуть свои права на автомобиль. Компания уже имеет долг перед поставщиком в размере 500 миллионов рублей, и до его погашения собственники машин не могут оформить транспорт в личное пользование.

Харатьян известен не только своей актёрской карьерой, но и патриотической позицией. Он открыто поддержал Россию сразу после начала специальной военной операции и неоднократно высказывался о национальных интересах, подчёркивая, что настоящие ценности выходят за рамки личного комфорта и потребления, которым, по его мнению, подвержены многие современные коллеги.