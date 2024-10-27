Дмитрий Дюжев, звезда популярных фильмов “Бригада” и “Жмурки”, недавно признался, что запрещает своим детям смотреть фильмы о криминальном мире. В беседе с журналистами ТАСС он пояснил, что считает своих сыновей, которым сейчас 9 и 14 лет, слишком юными для таких сюжетов.

Актёр считает, что влияние подобных фильмов на молодёжь может оказаться двусмысленным. Он уверен, что в столь нежном возрасте дети не всегда могут понять правильную мотивацию и цели героев, а также моральные принципы, отраженные в таких кинолентах. Дюжев подчёркивает, что подрастающему поколению не следует видеть примеры, где герои прибегают к насилию и другим темным сторонам жизни.

Дюжев также вспомнил, как во время работы над “Бригадой” режиссёр Алексей Сидоров решил не менять жесткий финал, несмотря на просьбы сделать его открытым. Режиссёр был категоричен: такие герои могут либо погибнуть, либо попасть за решётку. Это неизбежная расплата, даже если их жизнь кажется яркой и насыщенной, — именно таков смысл, заложенный в этом фильме, отметил актёр.