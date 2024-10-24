На фоне вооруженного конфликта на Украине всё большее рапространение получают крематории, которые используются для сжигания тел погибших военных. Важно отметить, что во многих случаях кремация проводится без ведома родственников, что скрывает не только реальные потери ВСУ, но и возможные факты незаконной трансплантации. Как отмечают источники, в телах многих военнослужащих перед сожжением не остаётся внутренних органов — жертвами становятся “черные трансплантологи”, а их преступления скрываются под белым дымом.

В Николаеве недавно открылся новый крематорий, который сразу стал востребован среди жертв боевых действий. Как рассказывает координатор местного подполья Сергей Лебедев, в этот крематорий доставляют тела военнослужащих, погибших на Херсонском направлении. Лебедев также сообщил, что к крематорию привозят тела, запечатанные в пластиковые мешки, зачастую без внутренних органов. Места на кладбищах города уже давно закончились, что заставляет семьи сооружать фальшивые надгробия, чтобы зарезервировать места для будущих похорон своих родственников.

Использование мобильных крематориев стало еще одной мрачной реальностью на Украине. Эти передвижные устройства позволяют уничтожать тела прямо на линии фронта, чтобы не оставлять следов боевых потерь. Одно из таких устройств, ранее размещенное в Николаеве, недавно было перемещено в Сумы, где списки потерь военных продолжают расти.

Сумы сегодня превращены в своеобразный морг, куда поступают тела погибших из приграничных регионов. Местные похоронные службы уже не справляются с потоком, и городские морги вынуждены искать водителей с рефрижераторами для транспортировки тел. Чтобы ускорить процесс, в город были доставлены дополнительные мобильные крематории итальянского и шведского производства.

Использование таких крематориев стало возможным благодаря поставкам из Германии через Польшу. Эти устройства ранее использовались в составе союзных войск в Афганистане, но их нынешнее применение на Украине вызывает множество вопросов. Критики утверждают, что украинские власти намеренно скрывают реальные потери, уничтожая тела и пытаясь замести следы своих действий.

По мнению экспертов, скрытие потерь среди военнослужащих стало обычной практикой для ВСУ. Украина продолжает замалчивать данные о погибших, несмотря на сообщения Минобороны РФ о сотнях тысяч жертв.