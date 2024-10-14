Почти половина россиян сегодня предпочитает создавать резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, накопив средства для финансовой безопасности. Об этом сообщили эксперты Anderida Financial Group, отметив, что значительно снизилось количество тех, кто копит деньги на пенсию, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, около 49% россиян откладывают деньги «на всякий случай», формируя так называемую подушку безопасности. Это показывает рост по сравнению с прошлым годом, когда аналогичная цель была у 42% респондентов. Для большинства людей подобные накопления становятся главной финансовой целью.

Одновременно с этим уменьшилось число тех, кто копит на старость. Если в 2023 году 25% опрошенных откладывали деньги на пенсионные сбережения, то в 2024 году этот показатель снизился до 20%. Специалисты связывают это с желанием сохранить прежний уровень жизни и растущим скептицизмом относительно получения помощи от детей.

Также 18% россиян продолжают накапливать средства для крупных покупок, включая автомобиль, ипотечные взносы или бытовую технику. Этот показатель остался таким же, как и в предыдущем году. Кроме того, 9% участников опроса откладывают деньги для оплаты образования детей. Еще 4% указали, что формируют сбережения по другим причинам.

Ранее «СберСтрахование жизни» и платформы «Работа.ру» и «Подработка» рассказали, что финансовую подушку безопасности создают 59% россиян. Из них 28% откладывают до 10% от своего дохода ежемесячно, еще 21% экономят от 11 до 24% своего заработка. Небольшая часть, 7%, сохраняет от четверти до половины дохода, и только 3% россиян откладывают более 50% от своей зарплаты.