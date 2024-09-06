Недавно появилась информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) вскоре выйдет из колонии и отправится на фронт в зону спецоперации. Об этом сообщал телеграм-канал SHOT, утверждая, что адвокатам удалось получить все необходимые разрешения от профильных ведомств. Однако эту информацию вскоре опровергла супруга Стрелкова, Мирослава Регинская, заявив, что его осуждение по “экстремистской” статье не предполагает такой возможности.

По словам Регинской, на данный момент нет никаких данных о возможном освобождении Стрелкова для участия в боевых действиях. Она подчеркнула, что любые слухи на эту тему не соответствуют действительности. В своем телеграм-канале она добавила, что информация о якобы подготовке его к отправке на фронт является недостоверной.

Также адвокат Стрелкова, Александр Молохов, подтвердил, что никаких официальных разрешений на отправку его подзащитного на фронт не получено. Он отметил, что такие заявления могут быть попыткой дезинформировать общественность и сорвать процесс освобождения Стрелкова. По его словам, процесс согласования для отправки на фронт крайне сложен и зависит от множества факторов.

Ранее канал SHOT сообщал, что Стрелков, который в прошлом неоднократно высказывал желание участвовать в спецоперации, может быть освобожден и направлен в зону боевых действий. В публикации утверждалось, что остались лишь незначительные формальности для завершения процедуры, однако ни адвокаты, ни близкие экс-министра пока не подтверждают эту информацию.

Пока нет точных данных о том, как будет развиваться ситуация, и когда, если вообще, Стрелков сможет реализовать свое желание вернуться на службу.