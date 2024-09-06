Игорь Стрелков (Гиркин), бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), выходит на свободу и отправляется в зону проведения специальной военной операции. Согласно данным Telegram-канала SHOT, его адвокатам удалось получить все требуемые разрешения в соответствующих инстанциях, передает портал Life.ru.

Хотя вопрос о его освобождении фактически уже решен, нужно ждать, пока будут улажены несколько бюрократических формальностей. На данный момент пока не известно, в каком именно подразделении или на каком участке Стрелков будет служить.

Напомним, что Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в экстремизме, после чего он был отправлен в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Бывший министр не признал свою вину. В январе суд вынес приговор, согласно которому Стрелков получил четыре года лишения свободы.

Теперь, с разрешения соответствующих органов, Стрелков готов вернуться к активной военной деятельности в рамках конфликта, несмотря на недавно вынесенный приговор.