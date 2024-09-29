Недавно распространённая информация о гибели полковника Алексея Коломейцева, о которой заявляло Главное управление разведки Минобороны Украины, оказалась ложной. Военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo опроверг эти слухи, ссылаясь на надёжные источники. По его данным, Коломейцев жив, здоров и уже давно находится на пенсии.

«Украинский ГУР продолжает «побеждать» в интернете. Информация, распространяемая вражескими каналами, о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев, — фейк», — сообщил военный корреспондент.

Украинская сторона утверждала, что полковник был убит 27 сентября в Коломне, однако это сообщение оказалось ещё одной попыткой распространить фейковые новости. Пегов отметил, что подобные заявления украинского ГУР стали частью информационной войны, где победы одерживаются скорее в виртуальном пространстве, чем в реальности.