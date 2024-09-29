Украинское издание «Страна» и ряд других украинских СМИ сообщили об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Ссылаются они на Главное управление разведки.

По информации ГУР при Министерстве обороны Украины, Коломейцев возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации России и якобы погиб в Подмосковье. Также уточняется, что трагедия произошла в районе города Коломна.

В ГУР заявили, что полковник занимался подготовкой специалистов по использованию БПЛА для российской армии. В настоящий момент российские власти не дали официального комментария по поводу данного инцидента.

Не комментирует эту информацию и украинская сторона, поэтому ее достоверность остается под большим вопросом.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее были назаны первыми кандидатами “на вылет” со своих должностей. Киевский режим рассматривает варианты их дальнейшего трудоустройства.