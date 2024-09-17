Во Владивостоке произошел трагический случай с женщиной, которая написала на окне своей квартиры надпись SOS и попыталась привлечь внимание мигающим фонариком. По информации источников, женщина вышла на карниз шестого этажа, сорвалась и рухнула вниз. До этого она не узнала собственного сына, когда тот пришел ей на помощь, встревоженный звонком соседей.

Соседи заметили тревожные сигналы из окна и сообщили об этом родственникам и в правоохранительные органы. Когда сын попытался попасть в квартиру, женщина, глядя в глазок двери, не узнала его и вскоре вышла на карниз. После падения её доставили в больницу с переломом руки.

Правоохранительные органы проводят проверку инцидента. По предварительным данным, женщина утверждала, что ее кто-то удерживал в квартире против воли на протяжении 15 дней.

Ранее стало известно, что женщина после падения выжила и госпитализирована, ею занимались врачи.