Во Владивостоке произошел инцидент с девушкой, которая, пытаясь спастись из квартиры, где её удерживали против воли, выпала с шестого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья».

По словам очевидцев, девушка несколько дней подавала сигналы о помощи. Она вывесила на окне надпись «SOS» и по вечерам моргала фонариком, пытаясь привлечь внимание. Как выяснилось позже, она утверждала, что находилась в заточении в течение 15 дней.

«Во Владивостоке на улице Луговая, 50а молодая девушка просит помощи, мигает фонариками. Участковый приезжал, сказал, что не открывает никто, а оснований для взлома двери нет», — раскрыли подробности местные жители.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели МЧС. Девушка, пытаясь спуститься по карнизу, сорвалась и упала с высоты. На данный момент известно, что за жизнь пострадавшей борются врачи. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств этого происшествия.