В городе Торопец Тверской области продолжается ликвидация последствий атаки украинских дронов, в результате которой произошло возгорание и взрывы боеприпасов на военном складе. Для безопасности местных жителей организована эвакуация, сообщил портал “Царьград”.

Инцидент произошел рано утром, когда в 4 часа первый беспилотник поразил воинскую часть, что вызвало детонацию боеприпасов. Свидетели рассказывают о мощных взрывах, которые продолжаются до сих пор, а системы ПВО работают над предотвращением новых атак. Масштабы происшествия таковы, что взрывы на складе ощущались как подземные толчки — приборы зафиксировали колебания магнитудой до 2,8 балла.

Интересен тот факт, что еще в 2018 году занимавший тогда пост заместителя министра обороны Дмитрий Булгаков заявил о высокой степени защиты объекта. По его словам, арсенал был оборудован по международным стандартам и мог выдержать удары с воздуха, а также защитить от ядерных угроз. Несмотря на это, дроны смогли нанести ущерб складу, что вызывает множество вопросов к обещанной безопасности.

Жители Торопца пишут о выбитых стеклах и поврежденных зданиях, а власти продолжают эвакуацию из опасной зоны. Также известно о 17 пострадавших.