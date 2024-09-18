В результате атаки беспилотного летательного аппарата на город Торопец в Тверской области пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Инцидент произошёл в результате удара по ракетному хранилищу, что привело к детонации боеприпасов.

Очевидцы заявляют, что видели не менее 15 вражеских беспилотников, по которым работала система противовоздушной обороны.

Сразу после взрыва местные власти объявили эвакуацию жителей. По словам очевидцев и представителей СМИ, после удара начался сильный пожар, в небо поднялся густой дым, а во многих домах выбило окна. Пострадавшие получили порезы и ушибы, однако серьёзных травм удалось избежать. Людей эвакуируют в Западную Двину и Старую Торопу, а въезд в Торопец временно закрыт.

Отмечается, что взрывы были настолько мощными, что их зафиксировали системы мониторинга землетрясений, зафиксировав толчки магнитудой до 2,8.