ВСУ должны были быстро продвинуться как можно дальше в Курской области, избегая прямых боевых столкновений. Об этом рассказал РИА Новости украинский военный разведчик Михаил Шкода, взятый в плен российскими войсками. По его словам, основной задачей было продвигаться как можно дальше вглубь территории, не задерживаясь на пути. Шкода пояснил, что украинским солдатам приказали двигаться вперед без остановок, а за ними должны были следовать основные силы для укрепления позиций.

Наступление планировалось по широкому фронту — примерно 20-30 километров, и в операции должны были участвовать четыре бригады ВСУ. Разведчик подчеркнул, что их роль заключалась в том, чтобы подготовить почву для последующего удара основных подразделений украинской армии.

Ранее другой военнопленный, Антон Фурдоленко, также подтвердил факт боевых действий на границе с Курской областью. Он рассказал, что во время ротации их подразделение было атаковано российскими войсками, которые подбили технику ВСУ. Эти события свидетельствуют о том, что попытки украинской армии продвинуться на российскую территорию столкнулись с серьезным сопротивлением.