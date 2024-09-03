ВСУ “забыли” целое подразделение своих солдат в селе Кортнево Курской области, из-за чего все они оказались в плену. Об этом РИА Новости сообщил командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона, старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.

Взвод под командованием старлея получил приказ занять лесополосу, но на месте оказалось, что она уже занята бойцами 225-й бригады ВСУ. После этого их доставили в село Коренево, чтобы провести ротацию. Однако вечером того же дня замены не произошло, и рация, через которую поддерживалась связь, начала разряжаться.

На следующий день рация полностью села, и взвод так и не был заменен. По словам Фурдоленко, он понял из обрывочных переговоров, что командование утратило связь с подразделением и не знало, где их искать.

На третий день в село вошли российские войска, окружив украинский взвод. Поняв, что оказались в безвыходной ситуации, бойцы приняли решение сложить оружие, провели короткие переговоры с бойцами ВС РФ и сдались в плен.