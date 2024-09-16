Вторгнувшиеся на территорию Курской области боевики ВСУ чуть не открыли стрельбу по пожилой женщине, проживающей в одном из приграничных сел. Причиной инцидента стало использование женщиной мобильного телефона. Об этом сообщил Михаил Фарахов, местный житель, в беседе с военными следователями, передает ТАСС.

“Они приставили дуло к её голове и собирались стрелять”, — рассказал Фарахов,

Он также уточнил, что боевики угрозами заставили женщину не использовать мобильный телефон.

Михаил также сообщил, что украинские силы регулярно обстреливают приграничные районы. По его словам, атаки продолжаются около двух часов, во время которых сбиваются дроны и снаряды противника.

Ранее стало известно, что наемники ВСУ из Польши избили и ограбили жителей населенного пункта Гончаровка в Курской области.