В Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ 6 августа, местные жители оказались свидетелями мародерства со стороны польских наемников. Эвакуированная жительница села Гончаровка рассказала РИА Новости, что польские военные ворвались в её дом, где она находилась с мужем, разбили телефоны и начали обыскивать жилище в поисках ценностей. Слова женщины подтверждают ужасающие факты: наемники не просто воровали, но и применяли насилие.

По её словам, военные обнаружили небольшую сумму денег, которую сразу забрали себе. Однако на этом их действия не закончились. Один из наемников ударил женщину, а её мужа избил палкой по ногам. После этого они загнали их в подвал, пока продолжали мародерствовать в доме. Такие сцены происходили в ряде приграничных сел Курской области, пострадавших от внезапного вторжения.

Военные следователи уже зафиксировали показания пострадавших, и инцидент получил широкую огласку. Вторжение ВСУ, в том числе польских наемников, было остановлено, но ущерб, нанесенный мирному населению, продолжает оцениваться.

Нападение на Курскую область, как ранее заявил президент России Владимир Путин, имело целью ослабить российские позиции на Донбассе. Однако план киевских властей провалился, и российские войска смогли дать достойный отпор. Потери ВСУ на этом направлении превысили 13 тысяч человек и более 100 единиц бронетехники.

В приграничных областях России – Курской, Белгородской и Брянской – действует режим контртеррористической операции.