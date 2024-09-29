Военный эксперт Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, предложил новые подходы для борьбы с массовыми налётами украинских беспилотников на российские регионы. В интервью «Ленте.ру» он высказал мнение, что для эффективного противодействия дронам требуется создание специальных наблюдательных постов, которые будут отслеживать их в небе.

Глазунов отметил, что традиционные средства противовоздушной обороны (ПВО) не всегда эффективны против беспилотников, так как они летают на низких высотах, что затрудняет их обнаружение. В отличие от ракет, дроны требуют принципиально новых подходов для их обнаружения и нейтрализации. Эксперт считает, что в условиях, когда дроны атакуют как военные, так и гражданские объекты, необходимо повысить уровень боевой готовности и разработать системы защиты, способные справляться с массовыми атаками.

В ночь на 29 сентября Министерство обороны России сообщило о перехвате 125 беспилотников на российской территории. Особенно серьёзной ситуация оказалась в Волгоградской области, где было уничтожено 67 дронов. Ещё 18 дронов были зафиксированы над Ростовской областью, по 17 — над Белгородской и Воронежской областями, а единичные случаи были отмечены в Брянской, Курской областях и на Кубани. Три беспилотника были сбиты над Азовским морем.

В Воронежской области один из дронов попал в жилой дом, вызвав пожар. К счастью, никто не пострадал, хотя несколько автомобилей и часть жилой застройки также были повреждены.