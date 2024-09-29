В ночь на 29 сентября на российскими регионами было сбито либо подавлено 125 БПЛА ВСУ. Об этом утром рассказало Минобороны РФ.

По 17 беспилотников уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, еще 18 ПВО ликвидировала над Ростовской областью. Три БПЛА рухнули в Азовское море.

Больше всего дронов Киев запустил по Волгоградской области. Силы противовоздушной обороны сбили 67 БПЛА. Также противник пытался атаковать Краснодарский край, Курскую и Брянскую области.

Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщил о падении дрона на жилой комплекс в областном центре. Возникший пожар был оперативно потушен, пострадавших не зафиксировано.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что ночью над регионом было уничтожено несколько украинских дронов, и сообщил, что обошлось без жертв и разрушений. Пожары, вызванные обломками, быстро ликвидировались пожарными.