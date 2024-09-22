Колонны боевых автомобилей на фронте напоминают сцены из фильма «Безумный Макс»: грузовики с бронированными плитами, легковые машины, укрепленные резиной и стальными решетками, мотоциклы и багги с флагами и грозными надписями. Однако в отличие от пустынных пейзажей Голливуда, здесь машины несутся по зелёным просторам Новороссии, рассказал военный корреспондент kp.ru Григорий Кубатьян.

На передовой машины — это расходный материал. Оставив за обочиной сгоревший «Хайлюкс», бойцы пересаживаются на обычные «Жигули». Эти авто восстанавливают после боёв или покупают у местных жителей. Они ездят с разбитыми окнами и посечёнными осколками дверями, но продолжают выполнять свою роль.

Среди гражданских автомобилей, оказавшихся в зоне боевых действий, легендарные «Жигули» пользуются огромной популярностью. От ополченцев до бойцов спецназа — все предпочитают эту машину за её неприхотливость и надёжность. Дорогие внедорожники, такие как «Тойота Хайлюкс» или «Мицубиси L200», чаще остаются в тылу, ведь они слишком заметны для беспилотников противника.

Но даже недорогие авто не всегда подходят для боевых условий. Донецкий штурмовик с позывным «Грек» рассказал, что когда дороги в Марьинке были уничтожены танками, его «Лада» не могла справиться. Тогда он заменил её на «Таврию» — маленький и лёгкий автомобиль, который может проехать там, где другие не смогут.

В последнее время на передовой стали использовать мотоциклы и даже электрические самокаты. Они менее заметны и сложнее для атаки с воздуха, но остаются шумными и не всегда практичными в условиях войны. Поэтому многие предпочитают проверенные временем внедорожники, такие как «Нива» и «Шнива».

Одним из фаворитов среди боевых авто остаётся «буханка» УАЗ-452. Этот легендарный внедорожник ценится за свою проходимость и вместимость. Несмотря на внешние повреждения, такие машины продолжают перевозить бойцов и припасы на передовую.

Гражданские машины на фронте подвергаются множеству доработок: на них устанавливают металлические пластины, решётки для защиты, фары заклеивают красным скотчем, а на крыши крепят радиоприборы для борьбы с дронами. Такие транспортные средства выглядят как гибриды боевых машин и футуристических автомобилей.

На этих машинах перевозят боеприпасы, продукты, горючее и раненых. Их главное преимущество — это незаметность. Враг может не заметить «ржавый Жигуль», решив, что это обычный гражданский автомобиль, и не потратить на него снаряды.