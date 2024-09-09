Украинские ВС вновь ударили по мосту через реку Сейм в Курской области. Для этой цели они использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. Портал Avia.pro показал момент взрыва на видео, сделанного водителем как раз подъезжающего к мосту автомобиля.

На записи видно, как буквально в нескольких сотнях метров от авто взрываются вражеские снаряды. Водителю только чудом удалось спастись. Если бы он подъехал к переправе чуть раньше, то попал бы под мощный вражеский удар.

Также на кадрах можно увидеть, что сразу после взрыва водитель начал быстро сдавать назад, чтобы уехать из опасной зоны.

Ранее видео удара по мосту опубликовали и российские бойцы. При этом они отметили, что противник бьет по сооружению регулярно, но оно все же продолжает функционировать.