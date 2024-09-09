В Курской области был нанесен удар по мосту, который планировали использовать для передвижения российские военные. Атаку организовали боевики Вооруженных сил Украины, что зафиксировано на видеозаписях, опубликованных в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Сообщается, что удары по мосту совершаются практически ежедневно, с использованием вооружения, поставленного США. Цель украинских военных – нарушить снабжение и передвижение российских войск, отрезав их от ключевых маршрутов. Несмотря на многочисленные атаки, мост продолжает функционировать.

Инцидент произошел у села Карыж, на мосту через реку Сейм. На видео видно, как снаряд разрывается в непосредственной близости от машины, в которой находились российские военнослужащие. Также запечатлены кадры, где густой дым поднимается над местом удара. Предварительная информация указывает на частичное обрушение одного из пролетов моста.

Российские военные продолжают следить за ситуацией, прилагая усилия для того, чтобы поддерживать важные коммуникации в рабочем состоянии.