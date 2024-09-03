В результате недавней ракетной атаки российских вооруженных сил на учебно-тренировочный центр войск связи, расположенный в Полтаве, погибло около 190 украинских военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

В связи с происшествием в городе была объявлена срочная потребность в донорской крови. Источники сообщают, что одна из ракет поразила здание учебно-административного корпуса, полностью его разрушив. Еще одна ракета попала в столовую, также расположенную на территории центра.

Для атаки российская армия использовала ракетные комплексы «Искандер». Удар был нанесен в тот момент, когда личный состав центра находился на построении. Информацию об этом подтверждает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

Обстрел вызвал значительные разрушения и тяжелые потери среди украинских военных, что подтверждает серьезность инцидента. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 41 человека, а также назвал учебный центр ВСУ “образовательным учреждением”, не уточняя его принадлежность к армии.