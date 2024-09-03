Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором прокомментировал недавний удар российской армии по учебному центру на территории института связи в Полтаве. По словам президента Украины, в результате взрыва погибли 41 человек, а еще 180 получили ранения. Это был один из самых серьезных инцидентов на территории Украины за последнее время.

При этом Зеленский не стал говорить, что речь идет о военнослужащих. Также он назвал учебный центр “образовательным учреждением”, что является очередной манипуляцией вождя киевского режима.

Зеленский также отметил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, и поручил украинским спецслужбам провести тщательное расследование происшествия.

По некоторым данным, в учебном центре могли находиться иностранные инструкторы, прибывшие в Украину для обучения местных военных работе с системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.