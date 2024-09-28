Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И подчеркнул недопустимость применения оружия массового уничтожения и атак на объекты гражданской атомной инфраструктуры в ходе конфликта на Украине. Это заявление он сделал в Нью-Йорке во время встречи с журналистами совместно со специальным представителем президента Бразилии Селсу Аморимом, сообщает ТАСС.

Ван И отметил важность снижения напряженности в конфликте. Он предупредил, что дальнейшее расширение зоны боевых действий чревато весьма опасными послествиями и призвал не допускать эскалации.

“Необходимо четко выступать против применения оружия массового уничтожения, распространения ядерного оружия и нападений на гражданские атомные объекты, такие как атомные электростанции”, – заявил министр.

Ранее Ван И не захотел слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН.