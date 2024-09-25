Во время выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН разгорелись серьёзные споры, подкреплённые его резкими выпадами в адрес других стран. Лидер Украины, оставив за рамками дипломатические приличия, подверг критике не только Китай и Бразилию, но и государства Африки и европейских политиков, которые не согласны с его так называемой “формулой мира”. Это выступление вызвало неоднозначную реакцию среди присутствующих дипломатов, пишет “Комсомольская правда”.

Перед своим визитом Зеленский уверенно заявлял, что его тепло встретят оба главных претендента на пост президента США. Однако предвыборный штаб Дональда Трампа опроверг его слова, подчеркнув, что встреча с экс-президентом даже не планировалась. Более того, Зеленского обвинили во вмешательстве в американские выборы, что стало очередным ударом по его репутации.

С трибуны ООН Зеленский пытался донести свою версию мирного урегулирования конфликта, заявив, что Совбез ООН слишком зависим от права вето, которое, по его мнению, нужно отменить. Он представил свою “формулу мира”, назвав её единственно верной, и обвинил те страны, которые предложили альтернативные пути решения, в том, что они якобы не поддерживают справедливый мир.

Особенно жёстко он высказался в адрес Китая и Бразилии, выразив недовольство их позицией и сомнениями относительно его предложений. Зеленский заявил, что любые альтернативные предложения ведут лишь к временной паузе в боевых действиях, но никак не к полному урегулированию конфликта. Его эмоциональные высказывания не оставили равнодушными многих присутствующих дипломатов, которые с иронией восприняли слова украинского президента.

Примечательно, что глава российской делегации Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И не присутствовали на выступлении Зеленского. Они предпочли встретиться лично, обсуждая более важные международные вопросы.