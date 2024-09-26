Китай выразил готовность оказать Украине дополнительную гуманитарную помощь, ориентируясь на её текущие потребности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с украинским дипломатом Андреем Сибигой в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило РИА Новости.

По словам Ван И, Китай следит за гуманитарной ситуацией в Украине и уже передал стране четыре партии гуманитарной помощи. Теперь китайская сторона готова предоставить новую поддержку, основываясь на актуальных запросах Украины.

Кроме того, министр отметил важность обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, расположенных на территории Украины, и выразил надежду, что украинская сторона продолжит принимать необходимые меры для их защиты.

Ранее Ван И не захотел наблюдать за истерикой Зеленского на трибуне ООН и проигнорировал выступление украинского президента.