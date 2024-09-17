Власти США впервые обнародовали фотографии обломков батискафа Titan, затонувшего в июне 2023 года при попытке погружения к затонувшему лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане. Снимки были сделаны с помощью дистанционно управляемого аппарата Береговой охраны США спустя четыре дня после трагедии, 22 июня. На кадрах видна кормовая часть подлодки, найденная на глубине 3,6 километра.

На слушаниях, которые начались 16 сентября, был продемонстрирован анимационный ролик, показывающий путь батискафа от момента погружения до потери связи. По официальным данным, в 9:20 18 июня Titan начал погружение, а связь с ним оборвалась в 10:47. Представленные материалы подтверждают «катастрофическую утрату» аппарата.

Батискаф с пятью туристами на борту, в том числе миллиардером Хэмишем Хардингом и гендиректором OceanGate Стоктоном Рашем, пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника». Поиски обломков привлекли внимание всего мира, но надежд на спасение людей внутри аппарата не оставалось.

Ранее также стало известно, что с батискафа прямо перед крушением передали, что “все идет хорошо”.