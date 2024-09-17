Последняя переписка с экипажем подводного аппарата “Титан”, затонувшего летом 2023 года, была озвучена на слушаниях, организованных для расследования трагедии. Сообщения поступали с судна-спутника “Полярный принц” и отражали обмен информацией между двумя судами в роковой день. Переписка велась с девяти до десяти утра, когда экипаж “Титана” сообщал о проблемах со связью, но в остальном утверждал, что ситуация стабильна. Однако вскоре контакт был потерян.

Через четыре дня, после интенсивных поисковых работ, обломки “Титана” были обнаружены в Атлантическом океане, всего в 500 метрах от затонувшего “Титаника”. Это подтвердило страшную новость о гибели всех, кто находился на борту.

Напомним, частный батискаф “Титан” исчез 18 июня 2023 года во время спуска к месту крушения “Титаника”. 22 июня было объявлено, что члены экипажа погибли. Один из участников планируемой экспедиции, миллиардер Ларри Коннор, ранее заявлял о намерении исследовать это место с помощью собственного глубоководного аппарата.

Создатель “Титана”, Гильермо Сонлейн, к годовщине трагедии анонсировал новые экспедиции к месту гибели “Титаника”, отметив, что риск смерти является неотъемлемой частью подобных миссий.