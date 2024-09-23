В России появился на продажу редкий швейцарский вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K 1976 года выпуска. Продавец разместил объявление на одном из популярных сайтов с ценой, сопоставимой с новым УАЗ «Буханка». Уникальный транспорт, который использовался швейцарской армией как командирская машина для радиосвязи, был доставлен в Россию с консервации и практически не эксплуатировался. На его двигателе всего 860 моточасов.

Pinzgauer — это полноприводный вездеход, созданный в конце 1960-х годов австрийскими инженерами. Он производился вплоть до 2010-х и известен своей надежностью и простотой. Оснащён бензиновым оппозитным двигателем, имеет три блокировки дифференциалов, а благодаря портальным осям отличается высокой проходимостью. Вездеход никогда не регистрировался в России, но у продавца есть все документы для оформления.

Среди дополнительных характеристик модели: предпусковой подогреватель, пятитонная лебёдка и усиленные шины, что делает его идеальным вариантом для эксплуатации в сложных условиях. Стоимость автомобиля составляет 1,8 миллиона рублей, что ставит его в один ряд с популярной в России «Буханкой» в версии «Экспедиция», цена которой начинается с 1,815 млн рублей.