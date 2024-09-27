В Малайзии спасатели обнаружили останки 59-летнего рыбака, который стал жертвой нападения крокодила. Как сообщает издание New Straits Times, трагедия произошла в губернаторстве Саравак. Мужчина по имени Минггу Икум пропал 22 сентября, когда отправился к реке, чтобы проверить свои рыболовные сети, передает “Лента.ру”.

Когда Икум не вернулся домой в назначенное время, его сын отправился на поиски. На берегу реки он нашел вещи отца и следы, указывающие на присутствие крокодила. Вскоре к поискам подключились местные спасатели.

Останки рыбака были обнаружены на следующий день, примерно в четырех километрах от места его исчезновения. Спасатели подтвердили, что они принадлежат пропавшему мужчине. На теле были явные следы нападения крокодила, а сеть, установленная рыболовом, оказалась порвана, что также свидетельствовало о жестокой атаке хищника.

Это уже не первый случай нападения крокодила в регионе. Ранее в той же местности крокодил утащил девочку, которая купалась в реке. Ее тело так и не было найдено.