В малайзийском регионе Саравак произошла трагедия — крокодил напал на шестилетнюю девочку, которая купалась в реке. Издание AsiaOne сообщает, что хищник утащил ребенка под воду на глазах ее дедушки и подруг. Всё произошло настолько стремительно, что пожилой мужчина не успел помочь внучке.

Спасательные службы прибыли на место через девять минут после инцидента, но к тому моменту крокодила уже не было видно. В поисках девочки принимают участие её родственники, сотрудники полиции и спасатели.

По информации The Borneo Post, спасательные операции продолжаются уже пять дней. Поисковые группы обследовали окрестности в радиусе двух километров, однако следов ни крокодила, ни девочки пока не обнаружено.