На левом берегу Купянска, в районе Заосколья, ситуация достигла критической точки. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что коммунальные службы Украины не могут добраться до этого участка города. Специалисты по энергетике, газу и коммунальному обслуживанию не в состоянии восстановить инфраструктуру из-за обстановки в регионе.

Заосколье — это историческая часть Купянска, расположенная за рекой Оскол. Сложность доступа в этот район усугубляет положение местных жителей, которые остаются без необходимых услуг.

20 сентября военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС отметил, что российские войска закрепились на позициях вокруг Купянска после интенсивных наступательных действий. По его словам, российским силам осталось продвинуться всего на несколько километров, чтобы разделить украинские войска, дислоцированные вдоль реки Оскол.

Также Марочко рассказал, что российские массированные удары, нанесённые накануне, сильно нарушили логистику украинских подразделений, затруднив подвоз боеприпасов. Большая часть ударов была сосредоточена на позициях ВСУ, расположенных на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища.

Ранее также стало известно, что ВС РФ уничтожили важный для ВСУ мост в районе Купянска.