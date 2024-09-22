Российские военные нанесли мощный удар по мосту в районе города Купянск, расположенного в Харьковской области. Кадры взрыва, опубликованные в Telegram-канале «Военное дело», показывают, что после атаки переправа была полностью разрушена.

На видео видно, как мощный взрыв сотрясает мост, полностью уничтожив его структуру. Это стало серьёзным ударом по возможностям украинской армии использовать этот участок для перемещения.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении украинские войска понесли значительные потери. В частности, была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab благодаря эффективной работе артиллерийских орудий «Гиацинт-Б», задействованных российской группировкой «Запад».