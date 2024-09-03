Промышленное предприятие получило ряд повреждений после прилета ракет ВС РФ. Об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в своем официальном Telegram-канале.

Также он рассказал о повреждении административного здания и объектов инфраструктуры в Марганецкой общине Днепропетровской области.

2 сентября в Киеве были зафиксированы взрывы, что привело к объявлению воздушной тревоги в столице Украины. Подобные события также произошли в Харькове, где было слышно как минимум пять взрывов.

Прилеты были зафиксированы в этот день также в Вознесенске Николаевской области. Там повреждения были нанесены местному военному аэродрому.

Ранее стало известно о повреждении промышленной инфраструктуры в Полтавской области, однако местные власти не предоставили подробностей о конкретном предприятии, которое подверглось атакам.