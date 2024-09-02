В ночь на 2 сентября российские войска провели масштабную комбинированную атаку на несколько регионов Украины. По данным военных корреспондентов канала “Два майора”, в ходе этой операции были использованы крылатые и баллистические ракеты, а также дроны “Герань”. Целями стали крупные города и области, включая Кривой Рог, Днепропетровск, Новомосковск, Сумскую область, а также Харьковскую, Киевскую и Полтавскую области.

Особое внимание привлекла атака на Киев, которая стала одной из самых мощных за последнее время. По информации, украинская столица подверглась ударам не менее десяти крылатых и десяти баллистических ракет, а позже стало известно, что в операции участвовали 35 ракет и 23 дрона.

Одним из главных объектов атаки стал завод “Артём”, занимающийся производством авиационных ракет и других компонентов для авиационной техники. Этот завод уже ранее подвергался обстрелам, но тогда степень повреждений не раскрывалась. В этот раз один из цехов завода был практически полностью разрушен, а административное здание сильно пострадало. Пожар, возникший на месте удара, охватил площадь в 1500 квадратных метров.

Помимо завода “Артём”, удары пришлись и на территорию завода “Антонов”, где были разрушены складские помещения и цех по сборке и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Пожарные долгое время боролись с огнем, возникшим в результате атаки.

Киевские власти заявили, что украинская противовоздушная оборона смогла сбить “более десяти крылатых ракет и около десяти баллистических”, утверждая, что угрозы были успешно нейтрализованы. Однако видеозаписи, опубликованные местными жителями, показывают, что разрушений было значительно больше, чем сообщалось официально.

Военные эксперты отметили, что в комбинированной атаке на Киев использовались различные виды вооружения, включая ракеты Х-101/555, KN-24, “Искандер-М” и дроны “Герань”. Также сообщается о повреждениях на других объектах, включая котельную в Киеве, аэродром в Борисполе и склад горюче-смазочных материалов в Белой Церкви.

Харьковская и Сумская области также подверглись мощным ударам. В частности, в районе Нижнего Бышкина был уничтожен комплекс С-300, а также повреждены радиолокационная станция и пункт боевого управления. В результате атаки было убито семь украинских военных.

В Харьковской области, в поселке Эсхар, российские силы уничтожили машинный зал ТЭС-2 Эсхар, расположенной вблизи Чугуева. Эти удары также преследовали цель разрушить маршруты поставок оружия, включая железнодорожные пути, по которым перемещалось вооружение.

Кроме того, удары были нанесены по Вознесенску, где пострадал военный аэродром, а также по Полтавской области, где дроны поразили военные объекты и котельные. Сообщается, что атаки были слышны даже в западных регионах Украины, а польские истребители были подняты в воздух в ответ на активность российской авиации.