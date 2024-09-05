Турция каждый год теряет полтора миллиарда долларов из-за существующего формата системы “все включено”, поэтому она должна быть пересмотрено. Такое заявление сделал Мустафа Коркутаты, представляющий Ассоциацию молодых бизнесменов Анкары.

Он пояснил, что действующая сегодня система стала настоящим «террором потребления». Эксперт указал, что значительная часть еды, которую берут туристы на шведских столах, оказывается в отходах — до 65% всех продуктов не съедается.

В связи с этим Турция намерена сократить количество отелей, предлагающих формат «все включено». Взамен туристов будут по вечерам отвозить в рестораны и кафе, с которыми отели заключат контракты. По словам Коркутаты, это позволит снизить количество отходов и одновременно познакомить отдыхающих с местной кухней и культурой. Он подчеркнул, что гостей отелей будут забирать на экскурсии по городским центрам, а затем предлагать ужин в различных ресторанах.

Тем не менее, полное исчезновение системы «все включено» не планируется. Турция продолжит использовать этот формат, чтобы удовлетворять разнообразные интересы своих гостей. Особое внимание будет уделяться развитию новых направлений туризма, таких как гастрономический, культурный и медицинский. Это позволит стране предлагать более широкий выбор программ для путешественников и сохранить привлекательность для разных категорий отдыхающих.

Ранее стало известно, что турецкие магазины несут крупные финансовые потери. Российские туристы, которые ранее делали покупки, сейчас не выходят за пределы отелей с системой “все включено” и не тратят деньги из-за повысившихся цен.