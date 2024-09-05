В Турции нынешний туристический сезон стал одним из самых сложных за последние десятилетия. Эксперты связывают это с высокой инфляцией и резким ростом цен в стране. Особое внимание привлекает то, что российские туристы, которые обычно активно тратят деньги на местные товары и развлечения, в этом году практически не покидают отели. Причиной тому стала блокировка российских карт за рубежом, что ограничивает возможность расплачиваться за пределами гостиниц, работающих по системе “все включено”.

Орхан Санджар, эксперт в области туризма, отметил, что сезон является худшим с 1997 года для владельцев магазинов и местных предпринимателей. Многие бизнесмены на курортах Эгейского моря уже испытывают серьёзные финансовые трудности из-за нехватки туристов и высоких оптовых цен.

Несмотря на сложности, Турция остается популярной среди иностранных гостей. За первые семь месяцев 2024 года страну посетило почти 29 миллионов туристов, что на 8,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия оказалась лидером по числу прибывших путешественников, несмотря на проблемы с банковскими картами и нестабильную экономическую ситуацию.

Однако, по словам главы Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума Неслихан Назлыоглу, такой рост не спасает местных бизнесменов. Высокие цены и снижение покупательской активности продолжают оказывать давление на малый бизнес.

Ранее эксперты высказали мнение, что турецкие курорты при таком развитии событий рискуют стать “городами-призраками”.