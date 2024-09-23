ВС РФ ликвидировали на Украине бывшего ирландского боевика, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом стало известно из сообщения ирландской газеты The Irish Times, которая ссылается на свои источники. Погибший входил в состав элитного подразделения и участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации.

Наемнику было около 20 лет. Несмотря на столь молодой возраст, он ранее служил в рейнджерском крыле Сил обороны Ирландии и обладал значительным опытом боевых действий. Инцидент с его гибелью произошел 19 сентября, но обстоятельства происшествия пока остаются неясными. Сообщается, что молодой человек уже получал серьезные ранения в ходе конфликта, однако, несмотря на это, он вернулся на фронт в начале этого года.

Ранее командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов заявил, что Киев уже понимает невозможность достичь главной цели нападения ВСУ на Курскую область – прорваться к атомной электростанции.