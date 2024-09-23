Украинское командование уже осознает, что ресурсы для успешного продвижения к Курской АЭС исчерпаны. Такое заявление сделал генерал-майор Апти Алаудинов, который возглавляет спецназ “Ахмат” и является заместителем начальника главного военно-политического управления Минобороны России. Он отметил, что даже при всех усилиях ВСУ не смогут прорваться к атомной станции, так как их силы оказались недостаточными для выполнения этой задачи.

По словам Алаудинова, за время, пока украинская армия была остановлена, российские силы значительно укрепили оборону. Было создано несколько эшелонов защитных линий, которые тщательно подготовлены и надежно защищены.

Генерал также подчеркнул, что планы ВСУ по проведению блицкрига давно провалились, и теперь украинские военные лишь пытаются стабилизировать ситуацию и удержаться на занимаемых позициях, чтобы избежать полного вытеснения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью западным СМИ, что действия украинских вооруженных сил в Курской области не привели к значительному успеху. Однако он выразил надежду, что эти шаги позволят показать международным партнерам возможности Украины.