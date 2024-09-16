Одной из причин внесения поэта и музыканта Семёна Слепакова (признан иноагентом в РФ) в реестр иностранных агентов стали публикации его композиций на антироссийскую тематику в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В материале упоминается видеозапись, на которой Слепаков исполняет песню, посвящённую президенту России, который рассматривает возможность применения оружия при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны. Также среди песен есть композиции, в которых он сатирически описывает потери среди российских солдат, участвующих в боевых действиях в ходе спецоперации.

Министерство юстиции России включило Слепакова в список иностранных агентов в апреле 2023 года. Ведомство пояснило своё решение тем, что артист получал финансовую поддержку от зарубежных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине и негативно отзывался о гражданах РФ.

Недавно Слепаков попытался оспорить это решение в Верховном суде России, но его жалоба была отклонена. Ранее аналогичные жалобы уже отклонялись другими судебными инстанциями.

Подобное решение Верховный суд принял и по Максиму Галкину (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Он на своих концертах также сеет антироссийскую пропаганду, причем делает это в интересах зарубежных заказчиков.