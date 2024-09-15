Известный юморист Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) оказался в центре скандала, связанного с его деятельностью за границей. В судебных документах, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, указано, что комик использует свои зарубежные концерты для пропаганды антироссийских идей. На этих выступлениях он затрагивает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой России, а также высказывается против спецоперации.

В решении Мосгорсуда, которое касается его апелляции на признание иностранным агентом, отмечается, что его выступления за границей сопровождаются поддержкой иностранных сил. По мнению суда, предоставление ему площадок для таких заявлений является формой внешнего влияния. Кроме того, Галкин распространяет недостоверные сведения о военных действиях России, что также стало одним из оснований для его включения в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

Юморист, который после переезда проживает в Израиле, уже предпринял несколько попыток оспорить это решение через судебную систему. Однако как первая, так и вторая инстанции отклонили его иски. В настоящий момент его дело находится на рассмотрении в Верховном суде России, где Галкин продолжает бороться за отмену статуса иностранного агента.

Максим Галкин ранее был широко известен как ведущий популярных телешоу на крупнейших российских телеканалах, таких как “Первый канал” и “Россия-1”.

Ранее сообщалось, что в Верховный суд также обратился юморист Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ). Он подал жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента судами других инстанций.