Самая старая кошка в мире, Рози, скончалась в возрасте 33 лет, что эквивалентно 152 человеческим годам. Об этом 15 сентября сообщила газета New York Post.

«Рози, черепаховая кошка, умерла на этой неделе в коридоре своего дома в Норидже, графство Норфолк. Рядом с ней находилась её 73-летняя хозяйка Лила Бриссетт», — говорится в статье.

Рози родилась 1 июня 1991 года. Лила Бриссетт взяла её из приюта, когда та была котёнком. Прежние владельцы отдали её из-за аллергии у их дочери.

За некоторое время до смерти кошки, хозяйка ежедневно проверяла, дышит ли её питомец.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, самой старой живущей кошкой на сегодняшний день является 27-летняя Флосси из Великобритании, которая родилась в 1995 году. В прошлом году представитель Книги рекордов предлагал Лиле подать заявку на Рози, но та не успела это сделать до её смерти.

Рекорд самой долгоживущей кошки по-прежнему принадлежит Крим Пафф из Остина, штат Техас. Она прожила 38 лет и три дня, родившись 3 августа 1967 года и скончавшись 6 августа 2005 года.

Ранее в Санкт-Петербурге черная кошка не рискнула перебегать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина.