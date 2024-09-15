12 сентября президент России Владимир Путин побывал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. С этим визитом оказался связан интересный случай, подробности о котором раскрыл журналист Павел Зарубин.

Он выложил в Сеть кадры, на которых дорогу намеревается перебегать черная кошка. В этот момент в ворота въезжает лимузин главы государства. Кошка резко останавливается на полпути, смотрит на машину и решает вернуться назад. Журналист с юмором отметил, что она приняла единственно верное решение в сложившейся ситуации.

Она быстро покинула проезжую часть и убежала. По словам Зарубина, данный эпизод вполне претендует на титул самого курьезного и смешного на прошлой неделе.