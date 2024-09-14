Артист Семен Слепаков, признанный физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ, подал жалобу в Верховный суд России с просьбой пересмотреть решение о присвоении ему этого статуса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы суда, заявление от Слепакова уже поступило, но дата рассмотрения дела пока не назначена. Напомним, что в апреле прошлого года Министерство юстиции включило известного юмориста в список иностранных агентов. Ведомство обосновало это решение тем, что Слепаков получал поддержку от зарубежных источников, а также публично высказывался против специальной военной операции на Украине и критиковал государственные службы.

В июне этого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил прошение артиста о снятии с него статуса иноагента. В суде приняли во внимание аргументы Минюста, несмотря на то, что представители Слепакова отрицали получение какого-либо финансирования из-за границы. Впоследствии артист подал апелляцию, однако в июне его оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его Telegram-канале.

Слепаков с 2022 года проживает в Израиле вместе с семьей и заявляет, что не намерен возвращаться в Россию.