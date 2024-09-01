Украина может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если президент Владимир Зеленский допустит потерю города Покровск. Этот город играет ключевую роль в украинской металлургии, так как является единственным источником коксующегося угля в стране, сообщает издание «Страна.ua».

В статье также подчеркивается, что с начала августа российские войска приблизились к Покровску на семь километров, сократив расстояние до окраин города до менее чем 10 километров.

Натиск России в этом направлении объясняется не только стремлением Москвы достичь административных границ Донецкой области, но и преследованием экономических целей, говорится в материале. Потеря Покровска может стать серьезным ударом по экономике Украины, особенно в металлургической отрасли.