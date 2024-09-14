Российские автомобили, такие как «Нива» и УАЗ, продолжают завоёвывать популярность за пределами своей родины. В Италии поклонники отечественного автопрома с особым трепетом относятся к этим моделям. Недавно журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что в этой стране существует целое сообщество почитателей российских машин, объединённых общей любовью к простоте и надёжности советской техники.

Особенное внимание к российским автомобилям привлёк немецкий политик Бьорн, который решил приехать на выборы в синей «Ниве». Такой жест, по его словам, символизировал ностальгию по временам ГДР и более тёплым отношениям с Москвой. Этот поступок не остался незамеченным и вызвал широкий резонанс в СМИ, ещё больше укрепив интерес к российским автомобилям в Европе.

Но не только в Германии ценят эти машины. В Италии также существует целая группа поклонников, которую возглавляет предприниматель Маурицио Разо. Ещё более 20 лет назад он основал клуб «УАЗ Италия» и активно занимается продвижением российских внедорожников. Разо особенно гордится тем, что им удалось добиться признания модели УАЗ-469 как исторического автомобиля, что, по его мнению, стало символом крепких связей между Россией и Италией.

Сам Маурицио считает, что УАЗ идеально подходит для настоящих мужчин и экстремальных ситуаций. В его коллекции можно найти несколько советских машин, включая уникальный автодом на базе знаменитой «буханки» с выдвижной крышей, который он бережно хранит у себя в гараже.