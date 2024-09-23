Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США — лишь отвлекающий маневр, чтобы скрыть реальные трудности на фронте. Такую точку зрения высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube. Всю эту буффонаду, по его мнению, организовал глава ОП Андрей Ермак, которого многие не таясь называют “серым кардиналом”.

По мнению Соскина, визит в США был специально организован в форме эффектного шоу, чтобы на время забыть о критической ситуации на юге Украины и на территории ДНР, где украинские войска стремительно отступают под натиском ВС РФ. Он также высказался в том духе, что командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не уделяет достаточного внимания этим проблемам, что только усугубляет ситуацию на фронте.

Напомним, пока украинские ВС несут потери, Зеленский развлекается в Соединенных Штатах. Он подписывает снаряды на утеху высокопоставленным военным и политикам США, а также получает награды за якобы внесенный вклад в “развитие человечества”. Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала этот “вклад” не развитием, а “разводом человечества”.