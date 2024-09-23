Украинского лидера Владимира Зеленского нужно было награждать за “развод человечества”, а не за его развитие, написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала вручение в США награды «Золотая тарелка» от Американской академии достижений, президенту Украины. По словам Захаровой, на этой самой тарелке лежат жизни десятков тысяч украинцев, которых Зеленский бросает на убой, чтобы удовлетворить свои непомерные амбиции.

Кроме того, представитель МИД выразила серьезные сомнения в обоснованности вручения Зеленскому такой награды.

Американская академия достижений дискредитировала себя 23 сентября, наградив украинского лидера “Золотой тарелкой” якобы за его вклад в развитие человечества.

Ранее также появлялись видео с завода по производству боеприпасов, где Зеленский прыгал по снарядам, чем смешил американских политиков и военных.