Украинские войска предприняли попытку прорыва российской обороны в Курской области, задействовав современные немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Об этом сообщили российские военные корреспонденты. Главная цель украинского наступления — пробиться к селу Веселое, расположенному в Глушковском районе. С этого стратегически важного рубежа украинские силы планируют наносить удары по тылам российских подразделений, которые активно продвигаются в Кореневском районе.

Колонны украинской бронетехники, используя приграничный поселок Новый Путь как плацдарм, атакуют в направлении Обуховки. Однако российские военные успешно отражают эти атаки. По данным военкоров, украинская армия уже столкнулась с серьезными потерями, что снижает её наступательный потенциал.

Накануне Министерство обороны России сообщило о ликвидации украинской бригады, оснащенной танками Leopard, на курском направлении. В операции активно использовались авиация и артиллерия. Российские бойцы устроили засаду, в которую попала колонна немецкой бронетехники, что привело к её уничтожению.

Столкновение стало очередным эпизодом в продолжающемся противостоянии, где обе стороны применяют новейшие образцы вооружений.